تحذير من عادة شائعة تسبب ارتجاع المريء.. ابتعد عنها عند تناول الطعام

يشعر كثير من المواطنين بألم أو انزعاج بمنتصف الصدر، وبعد تناول أي وجبة طعام يشعرون بإحساس بطعم شيء بالفم والتهابات في الحلق، أو الشعور ببحة في الصوت أو حتى سعال أو وجود كتلة بالحلق، وتزداد الأعراض حال الاستلقاء بعد تناول الطعام بشكل مباشر، وهي معاناة المصابين بارتجاع المريء.

طرق سريعة وفعالة لعلاج ارتجاع المريء

وتوجد طرق سريعة وفعالة لعلاج ارتجاع المريء، من خلال الاعتماد على عادات بسيطة وسهلة خلال تناول الطعام، وهو ما كشفه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تصريحات تلفزيونية.

عدد قليل جدًا من الأشخاص لا يٌصابون بارتجاع المريء، وعادة ما يكون ذلك بسبب عادتين فقط يقومون بها، ولا يعلمون أنها السبب في معانتهم بالإصابة بالشعور المصاحب لتناول الطعام، وبحسب حديث أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنهما «الأكل بسرعة والأكل حتى الشبع التام».

عادات غربية للوقاية من ارتجاع المريء

الدكتور حسام موافي، أعطى نصائح لتفادي ارتجاع المريء، منها «عدم تناول بطريقة سريعة، ويمنع تناول الطعام حتى الشعور التام بالشبع والامتلاء، بجانب بعض العادات التي قد تحد من الإصابة بارتجاع المريء مثل:-

- التحدث خلال تناول الطعام للحد من سرعة تناول الطعام.

- عدم الأكل حتى الشعور الشبع والامتلاء.

- الحرص على مضغ الطعام بشكل جيد.

أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أكد أن هذه النصائح مٌفيدة لمرضى السمنة، وأنه إذا لم تمتلئ معدة الشخص لن يرجع الطعام من المعدة، حتى إذا كانت عضلة المريء ضعيفة.

وقال الدكتور حسام موافي، إن عادة ما تكون أعراض ارتجاع المريء سيئة بل تزداد سوءًا خلال الليل أو الاستلقاء خاصةً بعد تناول الطعام مباشر، أو حتى بعد تناول وجبة دسمة وكبيرة، وبعد الانحناء، وبالطبع بعد التدخين أو شرب المياه الغازية.