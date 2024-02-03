كشفت مديرية التربية والتعليم بالغربية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية، بعدما انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه سيتم تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية وإعلانها في المدارس بمختلف الإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة، بعد اعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية من المقرر تحديده عقب انتهاء أعمال الرصد والتصحيح والتقدير الخاصة بأوراق كراسات إجابات الشهادة الإعدادية.

وأكد أن أعمال رصد وتصحيح وتقدير الدرجات ما زالت مستمرة في عدد من المواد الدراسية، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم إعلان موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية، خلال الأسبوع الجاري.