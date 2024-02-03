حملات نظافة مكبرة لإزالة آثار الأمطار في العريش

شن مجلس مدينة العريش، اليوم، حملة نظافة شاملة لإزالة آثار الأمطار ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، وذلك لإعادة الشيء لأصله، بعد تحسن الأحوال الجوية.

رفع القمامة من ميادين وشوارع وسط المدينة

وذكر مجلس المدينة، في بيان، أنه تم رفع القمامة من منطقة سوق السمك والرفاعي وحكاية القديم وشارع سوق الخميس والتفريعات الجديدة بالمنطقة المؤدية إلى حي الصفا وحي الشوربجي.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل القمامة والمخلفات خارج المدينة في المناطق المخصصة جنوب منطقة السكاسكة، مع استمرار عملية كنس وتنظيف الشوارع.

أمطار متوسطة وغزيرة في العريش

وكانت مدينة العريش شهدت أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مدار الثلاثة أيام الماضية، ما أدى إلى تجمعات مائية بشوارع وميادين المدينة، وقام عمال النظافة بالمجلس بالعمل على تنظيف بيارات الصرف الصحي، والغرف الجديدة الخاصة بتصريف الأمطار، علاوة على تنظيف منطقة سد الوادي ومجرى السيول.