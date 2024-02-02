انطلاق سباق للهجن في العريش الاثنين المقبل.. 50 ألف جنيه جوائز

يستعد أصحاب الإبل في العريش للمشاركة في سباق الهجن التنشيطي الذي ينطلق الاثنين المقبل بمنطقة الميدان غرب العريش، بحضور ومشاركة جماهيرية من المهتمين بالسباقات.

مشاركة 15 قبيلة في سباق الهجن

وقال عبد القادر مبارك، أحد منسقي السباقات في شمال سيناء، في بيان له، إن فعاليات سباق الهجن تنطلق بمدينة العريش الاثنين المقبل لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 400 إبل من جميع الفئات العمرية، ممثله فيما يزيد عن 15 قبيلة من جنوب وشمال ووسط سيناء سيناء.

وأضاف عيد حميدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، أن سباقات الهجن أصبحت من السباقات التي ينتظرها أهالي سيناء، وبها مشاركة فعالة من كبار ملاك الهجن بسيناء.

وأوضح حميدان في بيانه، أن سباقات الهجن أصبحت من السباقات التي تولي وزارة الشباب والرياضة اهتماما بها، مؤكدا أن مهرجان العريش يأتي بدعم من وزارة الشباب والرياضة ضمن سباقات الهجن بمحافظات مصر، سواء في غرب العريش أو جنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد والإسماعيلية والشرقية.

50 ألف جنيه جوائز الفائزين الخمسة الأوائل

فيما ذكر الدكتور مهدي سماحة مدير البطولات بالاتحاد المصري للهجن، أن اللجنة المنظمة خصصت 50 ألف جنيه جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في أشواط السباق، سيتم توزيعها عقب انتهاء فعاليات المهرجان.

بدوره أكد أيهاب بيتا مدير الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، لـ«الوطن»، أن مديرية الشباب والرياضة ستكون حاضرة بقوة لدعم المشاركين، ونقل الجماهير وتخصيص خيام للمتابعين وأدوات التعليق والمشاركة في التجهيزات المطلوبة.

وأضاف أن هذا الحدث يلقى اهتماما كبيرا من الوزارة والمحافظة، وبدأ الاهتمام به للعام الثالث على التوالي، وهناك مبانٍ جديدة تم إنشائها لهذا الغرض، كما يوجد خطة لإنشاء فنادق على مستوى عال.