مشيرة خطاب: الاحتلال الإسرائيلي يعاني من أزمة استراتيجية وحقوقية

قالت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا نعيش مرحلة فاصلة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، وصمود الشعب الفلسطيني أدى لصعوبة الأمر، لأننا لأول مرة نرى دولة بريطانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك يعني أن العدوان الإسرائيلي كان واضحا للجميع بما فيهم الجانب الأوروبي.

خطاب: نرى لأول مرة إسرائيل تعاني من أزمة استراتيجية

وأضافت خطاب، خلال كلمتها في الجلسة التفاعلية بالمؤتمر الدولي الأول «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»، «أننا نرى لأول مرة إسرائيل تعاني من أزمة استراتيجية وحقوقية، لمثولها أمام محكمة العدل الدولية، كمتهمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية»، لافتة إلى قضية تهويد التراث الفلسطيني، وأنها قضية مهمة يجب النظر فيها للحفاظ على التراث الفلسطيني.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الدولي الأول «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»، الذي ينظمه مجلس الشباب المصري، بحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورموز المجتمع المدني المختلفة.