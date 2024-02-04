إجراءات الحصول على رخصة إشغال طريق والأوراق المطلوبة
كتب:
وائل فايز
04:47 ص | الأحد 04 فبراير 2024
سلع على الرصيف (أرشيفية)
حددت وزارة التنمية المحلية، ضوابط ترخيص، أو تجديد رخصة إشغال طريق للمحلات، في المحافظات وفق ضوابط محددة.
إجراءات ملء النموذج الخاص بالخدمة
- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.
- سداد رسم المعاينة.
- تحديد رسوم الترخيص بناء على معاينة من الإدارة المختصة.
- استلام ترخيص إشغال الطريق.
معايير الحصول على الخدمة
- مالك المحل أو وكيل أعمال بتوكيل رسمي موثق.
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة
المستندات المطلوبة:
في حالة طلب الترخيص أو تجديد الترخيص يتم تقديم المستندات التالية:
- بطاقة الرقم القومى.
- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوف الدمغة.
- صورة ترخيص المحل.
- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.
- صورة البطاقة الضريبية.
- الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.
طلب الحصول على ترخيص بروز وإعلان وتاندة وفاترينة
- مل ء نموذج الخدمة.
-سداد رسم المعاينة.
- استلام ترخيص إشغال الطريق.
-حضور صاحب الفاترينه بنفسه.
طلب نقل رخصة إشغال طريق حال التنازل عن محل
- رخصة إشغال الطريق الصادرة.
- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.
- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال.
- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل والمتنازل إليه.