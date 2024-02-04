إجراءات الحصول على رخصة إشغال طريق والأوراق المطلوبة

حددت وزارة التنمية المحلية، ضوابط ترخيص، أو تجديد رخصة إشغال طريق للمحلات، في المحافظات وفق ضوابط محددة.

إجراءات ملء النموذج الخاص بالخدمة

- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

- سداد رسم المعاينة.

- تحديد رسوم الترخيص بناء على معاينة من الإدارة المختصة.

- استلام ترخيص إشغال الطريق.

معايير الحصول على الخدمة

- مالك المحل أو وكيل أعمال بتوكيل رسمي موثق.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

المستندات المطلوبة:

في حالة طلب الترخيص أو تجديد الترخيص يتم تقديم المستندات التالية:

- بطاقة الرقم القومى.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوف الدمغة.

- صورة ترخيص المحل.

- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

- صورة البطاقة الضريبية.

- الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

طلب الحصول على ترخيص بروز وإعلان وتاندة وفاترينة

- مل ء نموذج الخدمة.

-سداد رسم المعاينة.

- استلام ترخيص إشغال الطريق.

-حضور صاحب الفاترينه بنفسه.

طلب نقل رخصة إشغال طريق حال التنازل عن محل

- رخصة إشغال الطريق الصادرة.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال.

- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل والمتنازل إليه.