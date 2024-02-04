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معرض القاهرة الدولي للكتاب

إجراءات الحصول على رخصة إشغال طريق والأوراق المطلوبة

كتب:

وائل فايز
04:47 ص | الأحد 04 فبراير 2024
سلع على الرصيف (أرشيفية)

سلع على الرصيف (أرشيفية)

حددت وزارة التنمية المحلية، ضوابط ترخيص، أو تجديد رخصة إشغال طريق للمحلات، في المحافظات وفق ضوابط محددة.

إجراءات ملء النموذج الخاص بالخدمة

- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

- سداد رسم المعاينة.

- تحديد رسوم الترخيص بناء على معاينة من الإدارة المختصة.

- استلام ترخيص إشغال الطريق.

معايير الحصول على الخدمة

- مالك المحل أو وكيل أعمال بتوكيل رسمي موثق.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

المستندات المطلوبة:

في حالة طلب الترخيص أو تجديد الترخيص يتم تقديم المستندات التالية:

- بطاقة الرقم القومى.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوف الدمغة.

- صورة ترخيص المحل.

- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

- صورة البطاقة الضريبية.

- الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

طلب الحصول على ترخيص بروز وإعلان وتاندة وفاترينة

- مل ء نموذج الخدمة.

-سداد رسم المعاينة.

- استلام ترخيص إشغال الطريق.

-حضور صاحب الفاترينه بنفسه.

طلب نقل رخصة إشغال طريق حال التنازل عن محل

- رخصة إشغال الطريق الصادرة.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال.

- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل والمتنازل إليه.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.