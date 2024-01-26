شروط القبول لوظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. آخر موعد للتقديم 7 مارس

حددت النيابة العامة الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة دفعة 2023، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك من خلال الموقع الخاص بها ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي، وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية.

الشروط المطلوبة للتعيين في وظيفة معاون نيابة

وأعلنت النيابة العامة الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة، وأولها أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل، ولا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما، وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ويجرى تسجيل المتقدم إلكترونيا على موقع النيابة العامة.

آخر موعد لتقديم طلبات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة

وحددت النيابة العامة موعد تقديم طلبات الراغبين في شغل الوظائف المطلوبة، في الفترة من 3 فبراير المقبل وحتى 7 مارس، لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

مواعيد صرف الملفات للتعيين بوظيفة معاون نيابة

وكشفت النيابة العامة عن مواعيد صرف الملفات بالنسبة للذكور، وتبدأ من يوم 3 فبراير المقبل وحتى 8 من نفس الشهر، وبالنسبة للإناث اعتبارًا من يوم 10 فبراير المقبل إلى 15 من نفس الشهر، فيما تم تحديد الفترة من 28 فبراير المقبل وحتى 7 مارس، والتقديم بالملفات يدا بيد في مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.