خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024 برقم العداد

يبحث مشتركو شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة عن الإجراءات التي أتاحتها الشركة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024 تمهيدا للقيام بعمليات السداد.

آليات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024 برقم العداد

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن الخطوات والإجراءات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024 برقم العداد بفروع شركات التوزيع بالمحافظات التالية: «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء».

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2024

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر 6 خطوات للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر فبراير 2024 برقم العداد كالتالي:

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من هنا

الخطوة الثانية : اختيار المشترك لـ«منصة الدفع الإلكتروني»

الخطوة الثالثة: إدخال رقم الهاتف.

الخطوة الرابعة: اختيار المشترك للشركة التابعة لها منطقته.

الخطوة الخامسة: إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

الخطوة السادسة: الضغط على الاستعلام عن الفواتير.