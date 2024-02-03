صابرين تكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل

قالت الفنانة صابرين، إنّها تواصل تصوير مشاهدها، ضمن أحداث مسلسل «مسار إجباري»، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل مشاركة صابرين بالموسم الرمضاني 2024

وأضافت «صابرين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّها تجسد خلال الأحداث شخصية «إحسان»، وهي والدة الفنان عصام عمر، لافتة إلى أنّ أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي تشويقي، وهناك مفاجآت في كل حلقة تقود الأحداث لمسار إجباري في الحلقات التالية، وهو سبب تسميته بهذا الاسم.

وينتمي المسلسل لنوعية الـ15 حلقة، ويضم كل من عصام عمر وأحمد داش، في أولى بطولاتهما المطلقة بالموسم الرمضاني، في مواصلة دعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمواهب الشبابية، ومنح الفرص الحقيقية لمستحقيها.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة عصام عمر، أحمد داش، صابري، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، محسن منصور، رشدي الشامي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف أمين جمال وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.