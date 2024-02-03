محافظ القليوبية يشهد إزالة بناء مخالف مكون من 7 طوابق بطوخ

استكمل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إزالة 7 طوابق مخالفة بأحد الأبراج المخالفة بمدينة طوخ؛ إذ حصل صاحب البرج على رخصة بعدد دور أرضي و6 طوابق، وبنى 7 طوابق بالمخالفة للترخيص.

وجرت أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، طبقا للقانون 119 لسنة 2008.

كما شهد المحافظ أيضا إزالة طابقين من عقار مخالف بعزبة البرنس في مدينة بنها، على مساحة 150م2، لكل طابق.

فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون

وأكد «الهجان» حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون، من خلال إزالة مخالفات المباني القائمة، سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرا إلى عدم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

ووجه محافظ القليوبية بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم، دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، أن الموجة 22 يجري تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 27 يناير الجاري حتى 12 أبريل المقبل، مقسمة كالآتي: المرحلة الأولى بدأت من 27 يناير الجاري حتى 16 فبراير، والأخرى تبدأ من 24 فبراير حتى 15 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 من الشهر نفسه حتى 12 أبريل 2024.

نتائج الحملات منذ 31 أكتوبر 2023

جدير بالذكر أن الحملات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، حتى يوم اليوم، أسفرت عن إزالة 2095 حالة تعديات على أراضي زراعية بمساحة 129 فدان و7 قراريط و10 أسهم، وعدد مخالفات بناء 672، على مساحة 82 ألفا و987 م2، بإجمالي 2767 حالة تعدي بناء وزراعة، وجرى تحرير 1140 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.