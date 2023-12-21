إزالة 1696 حالة تعد على 97 فدانا خلال شهرين في القليوبية

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأرض الزراعية بحضور عدد من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية بهدف وقف التعديات وتحقيق الردع العام والتأكيد علي هيبة الدولة.

تمكنت الحملة من إزالة منزل مخالف على مساحة 170م2 بقرية سندبيس ، كما تم إزالة 6 حالات أعمدة حديدية وأسوار بالطوب السويسي على مساحة 800 متر مربع بقرية البرادعة بمركز ومدينة القناطر الخيرية بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية وعدد من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة.

أكد المحافظ أن الحملات تمكنت اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 من إزالة عدد (1696) حالة على مساحة ( 97 فدان و3 قراريط و2 سهم) ، وعدد (666 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82297م2) وتم تحرير 875 محضر مخالفة مبان وزراعة للمخالفين.

استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية

شدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

رصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات

أكد المحافظ على إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية.

الجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن 114 أو الاتصال بالرقم الأرضي 3212461 أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01119992624