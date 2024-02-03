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ضبط 1331 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد عزالدين
06:00 م | السبت 03 فبراير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تواصل وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1331 قضية حجب سلع تموينية.

وجاءت أبرز القضايا كالتالي: ضبط 627 طن سكر – 126 طن أرز – 113 طن مكرونة – 88 طن زيت طعام – 74 طن دقيق – 130 طن مسلى – 107 أطنان مواد غذائية متنوعة – 92 طن أعلاف حيوانية وداجنة وأسمدة زراعية – 47 ألف عبوة سجائر.

ونجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في ضبط 21 قضية تداول عملات محلية وأجنبية متنوعة خارج نطاق السوق المصرفية بقيمة مالية تقدر بـ15.5 مليون جنيه مصري.

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بقلم محمد عزالدين