ضبط 1331 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1331 قضية حجب سلع تموينية.

وجاءت أبرز القضايا كالتالي: ضبط 627 طن سكر – 126 طن أرز – 113 طن مكرونة – 88 طن زيت طعام – 74 طن دقيق – 130 طن مسلى – 107 أطنان مواد غذائية متنوعة – 92 طن أعلاف حيوانية وداجنة وأسمدة زراعية – 47 ألف عبوة سجائر.

ونجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في ضبط 21 قضية تداول عملات محلية وأجنبية متنوعة خارج نطاق السوق المصرفية بقيمة مالية تقدر بـ15.5 مليون جنيه مصري.