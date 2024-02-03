اكتشافات غير متوقعة داخل أعماق المحيط الهادئ تحير العلماء.. ماذا حدث؟

في رحلة بحرية داخل أعماق المحيط الهادئ، كشف بعض الباحثون عن مجموعة من البيض الأسود الصغير في أعماق المحيط، لتراودهم العديد من الأسئلة عن ماهية البيض الغامض، وبعد إجراء الأبحاث اللازمة، تبين أنها تعود إلى كائنات سوداء صغيرة من فئة الديدان المسطحة.

العثور على بيض أسود

حينما تم العثور على البيض الأسود على عمق أكثر من 6000 متر، اعتبره الباحثون بجامعة طوكيو في اليابان، أول دليل ملموس على وجود الديدان المسطحة، وذلك عندما سلطت «المركبة» الموجودة تحت سطح البحر ضوءها عليه، حسب ما نشره موقع «ساينس آلرت».

وقال الباحث ياسونوري كانو، إنه لاحظ وجود معظم الكريات السوداء ملتصقة بالصخر، وممزقة وفارغة، لكنه تمكن من الحصول على 4 منها سليمة أرسلها إلى علماء أحياء اللافقاريات بجامعة هوكايدو، وعند الفحص وُجد أن كل غلاف جلدي يبلغ عرضه حوالي 3 ملم، ويحتوي على 3 إلى 7 ديدان مسطحة.

الديدان المسطحة المكتشفة في أعماق البحار

يُعد نوع الديدان المكتشفة داخل أعماق البحار، هو نوع غير موصوف من الديدان المسطحة، إلا أنها الأكثر ارتباطًا باثنتين من الرتب الفرعية الموجودة في المياه الضحلة، كما يمكن لجميع الديدان المسطحة، أن تنتج الأنواع الذكرية والأنثوية، وفق ما نشره موقع «العربية».

وأوضح الباحث «ياسونوري» أن أنواع الديدان في المياه الضحلة، تتكاثر عن طريق وضع البيض في شرانق أو أغلفة جلدية، مشيرا إلى أنه تم العثور على أعمق دليل على «الديدان المسطحة المحتملة» فوق قطعة من الخشب الغارق بعمق يزيد عن 5200 متر، وكان ذلك قبل الاكتشاف الأخير.

ووفق النتائج الجديدة، التي أجراها الباحثون بجامعة طوكيو، تُشير إلى أن الديدان المسطحة في المياه الضحلة، ربما استعمرت موائل أو بيئة بحرية أعمق وأعمق مع مرور الوقت.