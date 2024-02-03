أحمد سعد يكشف حقيقة زواجه للمرة الخامسة: «يا رب أبقى عريس»

كشف الفنان أحمد سعد، حقيقة زواجه للمرة الخامسة، في العام الحالي، وذلك بعد انتشار العديد من الأنباء حول ذلك الأمر، خلال الأيّام القليلة الماضية.

وقال سعد، في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت: «الناس كلها بتقول إني هكون عريس في 2024، وأنا مش عارف، بس يا رب أكون عريس في 2024».

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وقد سبق وأعلنت علياء بسيوني، الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد، خبر الانفصال والطلاق، بعد زواج دام نحو 3 أعوام، إذ فاجأت الكلمات جمهوره ومحبيه بالخبر، متحدثة عن الأسباب التي دفعتها نحو ذلك، وتوالت التعليقات من الجمهور، متمنين أن يعود الثنائي لبعضهما البعض من جديد.

«بعتذر لك»

يذكر ان أحمد سعد حقق نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال أغنيته الجديد، التي جاءت تحت عنوان «بعتذر لك»، إذ حصدت أكثر من مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».