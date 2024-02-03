أحمد موسى عن مشروع رأس الحكمة: «مدينة عالمية على أرض مصرية»

أكّد الإعلامي أحمد موسى، أنّ الحديث عن مشروع رأس الحكمة، دعاية وتسويق ما يعادل نحو 400 مليون دولار.

أين تقع مدينة رأس الحكمة؟

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنّ رأس الحكمة تبعد عن مدينة مطروح ساعة، وتبعد عن مطار العلمين نحو 40 كيلومترًا.

وأضاف «موسى»، مساء اليوم السبت، أنه في عام 1975، أصدر الرئيس السادات، قرارًا جمهوريًا بإنشاء مدينة رأس الحكمة السياحية، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد للمشروع منذ ذلك الحين، وليس وليد اللحظة.

مخطط لتنمية الدولة حتى 2052

وأوضح أن الرئيس السيسي، يعمل حاليًا على مخطط لتنمية الدولة حتى 2052، أو ما يسمى بـ «المخطط الكبير»، منوهًا إلى أن مشروع رأس الحكمة من المدن الذكية بتقنية الجيل الرابع.

وأكمل أحمد موسى: «عوائد الاستثمار تحقق مكاسب اقتصادية غير مسبوقة، ولكن الإعلام المعادي يريد أن يشكك في كل شيء، ما حدث بالحديث عن رأس الحكمة دعاية غير مسبوقة للمشروع، جعلها حديث المؤيد والمعارض، مشروع رأس الحكمة سيكون مدينة عالمية على أرض مصرية».

وأردف أحمد موسى: «تعداد سكان مصر في عام 2052، سيكون نحو 165 مليون نسمة، لذا الرئيس السيسي يعمل على إنشاء المدن الحديثة والمتطورة، التي تستوعب هذه الزيادات من تعداد السكان».