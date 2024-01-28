كيف تقود بأمان في الشبورة والبرد الشديد؟.. 14 نصيحة ذهبية

تشهد البلاد منذ بداية فصل الشتاء ظواهر جوية وتقلبات مختلفة، ما أدى إلى سوء الأحوال الجوية، وأجبر المواطنين على البحث عن أساليب للأمان خلال التنقل من المنزل، وخاصة خلال القيادة في ظروف الشبورة، التي تتكون خلال الساعات الأولى من الصباح، وبعد ساعات الفجر حتى بعد الـ8 صباحًا.

نصائح للقيادة بأمان

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائلًا للبرودة خلال النهار، شمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومائلًا للدفء على جنوب البلاد، ومع بداية ساعات المساء سيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء البلاد، ونستعرض خلال السطور التالية نصائح ذهبية لقيادة آمنة خلال البرودة والشبورة، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

نصائح ذهبية لقيادة آمنة خلال الشبورة

- من الأفضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة، إلا في الطوارئ والضرورة القسوة.

- تجنب السيارة خارج نهر الطريق.

ـ يجب على قائدي السيارات استعمال المساحات الزجاجية بشكل مستمرة.

ـ تهدئة السرعة قبل الدخول في مناطق البرودة والشبورة.

ـ الالتزام بتعليمات رجل المرور في جميع الأوقات.

ـ تشغيل أنوار الانتظار حال الشبورة، لتكون مرئية بالنسبة للآخرين والقادمين من خلفك.

ـ إضاءة جميع أنوار السيارة، وتشغيل النور الأمامي بالوضع المنخفض، وحال وجود الشبورة يجب استخدام أنوارها.

مضاعفة مسافات الأمان

- السير بسرعة تسمح بالرؤية، وليس السرعة المحددة قانونيًا، حتي يمكن التوقف عند الشعور بالخطر.

- فتح زجاج السيارة بطريقة تمنع تكثيف البخار الماء بالسيارة وحتى لا تحجب الرؤية عن قائدي السيارات.

ـ استخدام آلة التنبيه على فترات مختلفة، حتى يشعر الآخرين بوجودك، ومضاعفة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات التي أمامك.

ـ عادة تكون الشبورة متحركة ومتقطعة، فلا يفضل الإسراع في المسافات بين المناطق.

- حالة تعطل السيارة جنيبها بأقصى اليمين بالطريق، وقم بتشغيل جميع الأنوار، بالإضافة لعدم النزول منها، حتى لا تتعرض للخطر، وحال كانت السيارة بها أي مواد سريعة الاشتعال، لا تدخل منطقة بها شبورة وتجنيب السيارة في أي مكان آمن عن الطريق.

- قيادة السيارة بالحارة الوسط من الطريق، والاسترشاد بخطوط الأرض، لتجنب أي سيارة معطلة في الحارات اليمنى.

ـ عدم التوقف بالطريق الذي توجد به الشبورة، تحت أي سبب، وعدم تخطي أي سيارة أمامك خلال الشبورة.