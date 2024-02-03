حالة الطقس غدا.. برد شديد وثلوج والصغرى بالقاهرة 10 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، مشيرة إلى أنه طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، لافتة إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

الأرصاد تحذر من تكون الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تبدأ من الساعة 4 فجرًا إلى الساعة 9 صباحاً.

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى

وأضافت أنه توجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة مساءًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وبالنسبة لدرجات الحرارة، توقعت أن تترواح درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى من 6 إلى 7 درجات مئوية، مشيرة إلى فرص تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى الى أقل من صفر درجة مئوية، وتوقعت ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف وتدريجي على كافة الأنحاء بقيم تترواح من من 2 إلى 4 درجات مئوية اعتبارا من يوم الاثنين.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الأحد 4 فبراير

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات

- جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 14 درجة

- شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 5 درجات

- جنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 8 درجات.