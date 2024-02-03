«المهندسين»: إرسال شاحنات محملة بأطنان المواد الغذائية والملابس والأدوية والبطاطين

اتخذت النقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية العديد من الخطوات فى سبيل دعم شعب فلسطين، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر الماضى، التى أسفرت عن إصابة واستشهاد عشرات الآلاف، تضمنت فتح باب التبرعات لإرسال قوافل مساعدات للأهالى فى غزة، والإعلان عن استعداد النقابة لإرسال كافة الكوادر البشرية والمادية للإعمار بعد الانتهاء من الحرب.

وأكدت نقابة المهندسين دعم الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، فى ظل التطورات المتسارعة فى الأراضى الفلسطينية وما يشهده القطاع من ظروف معيشية صعبة جراء الاعتداء الآثم عليهم من الكيان الصهيونى، إضافة إلى إرسال قوافل المساعدات إلى داخل قطاع غزة بحضور وفد هندسى كبير اصطحب قافلة الإغاثة المكونة من خمس شاحنات تضم شاحنتى مواد غذائية وشاحنتى ملابس وبطاطين وشاحنة مستلزمات طبية من القاهرة إلى رفح.

«النبراوى»: النقابة ستدعم إعمار «غزة» فور انتهاء الحرب بكوادر مصرية متخصصة

وخاطب المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، شركات الاتصالات فى مصر بشأن العمل على تقوية بث شبكات الاتصالات المصرية، سواء المحمول أو خدمات الإنترنت بالقرب من معبر رفح على الحدود مع فلسطين، وفتح خدمات التجول، على وجه السرعة، دعماً للمحاصرين فى غزة، ليتمكنوا من استعادة شبكات الاتصال، فى الفترة التى تم قطع الإنترنت نهائياً عن القطاع.

وقال «النبراوى» إن النقابة تدعم إعمار غزة فور الانتهاء من الحرب بمهندسين متخصصين، وتتابع الجرائم النكراء التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى غزة، وإعلان شركات الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع القطاع، إذ تقوم سلطات الكيان الصهيونى بقطع الخدمة بشكل متعمد لتنفذ مذابحها تحت جنح الظلام والتعتيم بعيداً عن رصد وسائل الإعلام، إضافة إلى أن ذلك يعوق أهالى غزة عن التواصل مع الإسعاف أو قوات الدفاع المدنى لطلب النجدة حال القصف هناك، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها مصر حكومة وشعباً لمساندة الشعب الفلسطينى، والموقف الثابت والمبدئى لنقابة المهندسين المصريين فى دعم القضية الفلسطينية.

وقامت نقابات المهندسين الفرعية فى المحافظات بإرسال عدد من قوافل المساعدات والإغاثة للأهالى فى فلسطين، إذ قامت نقابة المهندسين بالدقهلية بتجهيز 4 شاحنات من المواد الغذائية والمساعدات المقدمة من النقابة بحمولة إجمالية 80 طناً، بعد أن جرى إرسال قافلة أولى من المساعدات المقدمة من مهندسى الدقهلية بحمولة 25 طناً إلى الشعب الفلسطينى، فى إطار الدعم المقدم من النقابة لأهالى فلسطين عقب العدوان الإسرائيلى الذى استهدف المدنيين.

وأكد المهندس أمين جودة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بسيناء، أن مصر بكافة مؤسساتها وفى القلب منها نقابة المهندسين، تدعم القضية الفلسطينية، وقال إن مجلس النقابة اعتمد حزمة من الإجراءات للمساهمة فى مساندة الشعب الفلسطينى، تقديراً لبسالته وصموده فى مواجهة قوات الاحتلال، أبرزها الدعم بقوافل إغاثة مقدَّمة من مهندسى مصر، ودعوة اتحاد المهندسين العرب لعقد اجتماع طارئ بالقاهرة للدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتنظيم حملة تبرع بالدم بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادى التابعة لها، ومعاملة المهندسين الفلسطينيين نفس معاملة المهندسين المصريين فى كافة الخدمات النقابية المقدمة، وإطلاق حملة تثقيفية إعلامية للتعريف بحقيقة ما يجرى من عدوان والتاريخ الأسود للعدو الصهيونى فى الاعتداءات الوحشية، ودور مصر التاريخى فى دعم القضية، وتشكيل لجنة لمتابعة آلية تنفيذ ما تم التوصل إليه من مقترحات.