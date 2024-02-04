قانوني يوضح شرط وحيد لرد قائمة المنقولات الزوجية إلى الزوج.. «اعرف حقوقك»

تعج محاكم الجنح بالعديد من قضايا تبديد المنقولات بسبب الخلافات التي تتفاقم بين الأزواج عقب الزواج، ونرصد لكم في السطور التالية بعض النصائح لكتابة قائمة المنقولات، وأيضًا مدى جواز تعليق تسليم قائمة المنقولات على شرط معين لتسليمها للزوجة.

قال أيمن محفوظ المحام بالنقض، إن قائمة المنقولات هي التزام مدني، مثل كافة الالتزامات المدنية الأخرى، وليس لها علاقة بالشريعة الإسلامية، وهي في الأساس لحفظ حقوق الزوجة المالية.

يجوز تعليق تسليم القائمة علي شرط

وأضاف «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجوز تعليقها على شرط بأنه لا يحق للزوجة طلب رد منقولات الزوجية المُسطرة بالقائمة في حالة طلبها للطلاق خلعاً، وفي حالة طلب الطلاق خلعاً بعد استلام القائمة، يجب عليها ردها أو رد قيمتها للزوج مع التعويض عما أصابه من ضرر.

وأوضح، أنه يجوز للزوجة في كل الحالات طلب رد القائمة سواء كانت الزوجية قائمة أو أو انتهت بتطليق الزوج لها، ولا يسقط حقها في طلب رد قائمة منقولاتها الزوجية في حالة طلبها الطلاق من الزوج لأي سبب غير الخلع.

نصائح هامة عند كتابة القائمة

واستكمل، أنه يحب مُراعاة بعض القواعد في كتابة القائمة، ومنها توقيع الزوج بكتابة اسمه بالكامل بطريقة واضحة باليد المعتاد الكتابة، كما يجب أن يوقع الزوج على كل ورقة من أوراق القائمة، ويستحسن أن تكون أوراق القائمة متصلة، بالإضافة إلى توصيف المنقولات وصفا جيدا، بذكر أوصافها الأساسية، من ألوان والمواد المُستخدمة والحجم ونوعية الخشب والشركة المصنعة، كما يحب مراعاة ألا يوجد كشط أو إضافة أو تحشير في صلب القائمة حتى لا يتم الطعن عليها بالتزوير وألا يُترك مسافات كبيرة بين الأسطر أو بداية ونهاية الجمل.