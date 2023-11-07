«البحوث الإسلامية» توضح عدة المطلقة بعد خلع زوجها

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية، حول عدة المرأة التي حصلت على حكم بالخلع، وجاء السؤال كالتالي، حصلتْ زوجتي على حكم بالخلع، فهل لها عدة، وإذا كان لها عدة فأين تقضيها؟

عدة المرأة التي حصلت على الحكم بالخلع

وكشف مجمع البحوث الإسلامية عن عدة المرأة التي حصلت على حكم بالخلع، حيث أوضح أن الذي عليه الفتوى أن الخلع طلاق بائن، وأن المختلعة تبدأ عدتها بعد حكم القاضي، والأولى لها أن تقضي عدتها في منزل أهلها، إلا إذا كانت حاملًا فتعتد في منزل الزوجية.

وفي سياق متصل فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية الأمور المتعلقة بقضاء فترة العدة، حيث لفتت أن الأصل أن تقضى المرأة فترة العدة في منزل الزوج، لكن ربما يحدث في بعض الحالات أن يكون بينها وبين زوجها شجار أو تكون قد تركت المنزل من قبيل أنها لم تعد تستطيع أن تعيش فيه ولم تعد آمنه فيه، فلا مانع من أن تقضى عدتها في بيت أبيها ولكن في هذه الحالة تسقط حقها في النفقة طيلة هذه الفترة". وقد حسمت دار الإفتاء الجدل حول الطلاق قبل الدخول هل يستوجب على المطَلَّقة أن تقضي فترة عدة، حيث لفتت أنه ‏من المقرر شرعًا أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها؛ لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]، فإذا طلَّقها الرجل قبل الدخول كان الطلاق بائنًا.