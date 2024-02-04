أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد.. تصل إلى القاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تشهد الساعات الأولى في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات الشمالية الغربية والشرقية طقسا مائلا للبرودة طوال ساعات النهار وحتى محافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة مع بداية ساعات المساء والليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أماكن سقوط الأمطار اليوم، التي تشمل بعض المحافظات على السواحل الشمالية للبلاد والصحراء الغربية وتمتد إلى شمال الوجه البحري، وهي بين متوسطة ومتفاوتة الشدة، وتمتد مع بداية ساعات المساء إلى مدن القناة وجنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى.

صقيع وثلوج وسط سيناء

وأضافت الأرصاد أنه مع استمرار انخفاض درجات الحرارة الصغرى مع بداية ساعات المساء، يستمر تكوّن الصقيع على المزروعات وذلك في وسط سيناء وصولا إلى محافظات شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، كما يستمر سقوط الثلوج على جبال سانت كاترين مع استمرار انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر.