موعد إعلان نتيجة تانية ثانوي 2024 في محافظة القليوبية.. اعرف مجموعك

أعلنت مديرية التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة تانية ثانوي 2024 في محافظة القليوبية، إذ بدأت المدارس في نشر النتيجة تباعًا اعتبارًا من الأسبوع الجاري، بعد انتهاء بعضها من أعمال الرصد والتصحيح والتقدير الخاصة بأوراق كراسات إجابات امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد إعلان نتيجة تانية ثانوي 2024 في محافظة القليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ أعمال التقدير والرصد والتصحيح الخاصة بأوراق إجابات امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2024، انتهت وجرى اعتمادها، وستعلن المدارس تباعًا، نتيجة تانية ثانوي من خلال كشوف بالمدرسة وعلى الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إعلان النتيجة دون التقيد بالمصروفات

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، إلى أنّ الأسبوع الجاري، شهد بدء إعلان نتيجة تانية ثانوي 2024، بالمدارس في الإدارات كافة دون التقييد بالمصروفات.

وأضافت أنه جرى إرسال نسخة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة القليوبية، إلى الإدارات التعليمية الـ13 على مستوى المحافظة، بجانب إعلانها في المدارس، ويستطيع الطلاب والطالبات الحصول عليها والتظلم في الإدارات التعليمية.