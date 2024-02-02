رئيس مجلس أمناء «راعي مصر»: نستهدف زيادة العيادات الطبية المتنقلة خلال 2024

قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، إن المؤسسة تسعى في عام 2024 لاستكمال مسيرة العطاء من أجل تنمية الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل «حكاية راعي مصر»، والتي تنظمها مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقصر عابدين، بحضور عدد من كبير الفنانين أبرزهم الفنانة لبلبة والفنانة إلهام شاهين ورؤساء بنوك وأعضاء برلمانيون.

الكشف على 2 مليون مصري

وقال «رمزي» إن المؤسسة تطلق مبادراتها لعام 2024 لتكون «عام صحة الإنسان الفقير ليصبح مواطنًا منتجًا»، ولذا نخصص أدواتنا، برامجنا وأنشطتنا لتحقيق تلك الأهداف، ومنها توقيع الكشف على 2 مليون مصري من خلال تنفيذ 6000 قافلة طبية بقرى وعزب ونجوع مصر الأكثر احتياجًا، وتأسيس وتجهيز عدد 12 عيادة طبية متنقلة جديدة للانضمام لأسطول قوافل راعي مصر ليصلوا إلى 40 عيادة متنقلة.

وأشار إلى أن المؤسسة تستهدف أيضًا خلال عام 2024، إجراء 1000 عملية جراحية جديدة، إلى جانب إعادة بناء ورفع كفاءة وتأثيث منازل لعدد 1100 منزل صحى آمن للأسر الأكثر إحتياجًا، فضلا عن تمكين عدد 7000 أسرة اقتصاديًا من خلال التدريب المهني والحرفي وأقامة المشروعات.

وأعلن رئيس مجلس أمناء راعي مصر، عن أنه سيتم افتتاح 6 حضانات جديدة لخدمة الأطفال في القرى الفقيرة (رياض أطفال)، بجانب افتتاح 20 مركزا لدعم وتأهيل لخدمة 8000 شخص جديد من ذوي الهمم، ودعم 5000 طالب دراسيًا، وتقديم الدعم المادي الشهري لعدد 1000 أسرة أولى بالرعاية.

تجهيز عدد 250 عروسة يتيمة

كما كشف عن أن مؤسسة راعي مصر تخطط خلال 2024 لتجهيز عدد 250 عروسة يتيمة، إضافة إلى كساء لعدد 25000 طفل يتيم وفقير، إلى جانب توزيع عدد 96000 كرتونة سلع ولحوم.

وذكر المستشار أمير رمزي أن المؤسسة تسعى، لمزيد من الشركاء الذين لهم نفس رؤية راعي مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتنظم راعي مصر تلك الاحتفالية من منطلق حرصها على دعم جهود الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية.

ومن المقرر أن تعلن المؤسسة - خلال الاحتفالية - عن إنجازاتها في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة بقرى ومحافظات مصر، وذلك بالتعاون مع شركائها من الوزارات والشركات والبنوك، كما ستستعرض المؤسسة رؤيتها وأهدافها خلال عام 2024 لاستكمال مسيرة العطاء من أجل تنمية الإنسان في القرى الفقيرة.