بنك خاص يكشف عن عرض للحصول على قرض حتى نهاية فبراير.. اعرف التفاصيل

كشف بنك التجاري وفا، تفاصيل عرض للحصول على تمويل حتى نهاية شهر فبراير الحالي، من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك.

وذكر البنك أنّه يمكن التقديم على التمويل حاليًا دون مصاريف إدرية، مشيرًا إلى أنّ العرض سارٍ حتى نهاية شهر فبراير 2024.

تفاصيل القروض الشخصية

وعن تفاصيل القروض الشخصية في التجاري وفا بنك، نرصدها أبرزها في السطور التالية بحسب الموقع الرسمي للبنك.

- مبلغ التمويل يبدأ من 5 آلاف جنيه مصري وحتى مليوني جنيه.

- فترات سداد مرنة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 120 شهرًا.

- سعر فائدة عائد تنافسي متناقص.

- يمكن تقديم طلب التمويل الخاص بك عبر الإنترنت.

شروط القروض الشخصية

- بالنسبة للعملاء الذين يتقاضون رواتب، يجب أن يكون سن العميل 21 عامًا بحد أدنى و60 عامًا بحد أقصى في نهاية فترة سداد التمويل.

- بالنسبة للعملاء المهنيين «الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمحاسبين فقط»، يجب أن يكون سن العميل 30 عامًا بحد أدنى و66 عامًا بحد أقصى في نهاية فترة سداد التمويل.

- يجب أن يكون العميل مصري الجنسية أو أجنبي يحمل جواز سفر سارٍ وإقامة سارية في مصر، وإكمال فترة الاختبار مع صاحب العمل الحالي.