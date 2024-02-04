كاتبات يتحدثن عن معرض القاهرة للكتاب: نسخة 2023 مختلفة وفريدة (فيديو)

قالت الكاتبة يسرا محمد، إنَّ معرض القاهرة للكتاب في نسخته الحالية رقم 55 لها خصوصية مختلفة عن العامين الماضيين، مشيرة الى أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا في نسخته الحالية.

إقبال كبير للغاية من الجمهور

وأضافت الكاتبة خلال لقائها على قناة «DMC»، «اليومين اللي روحتهم المعرض، شهدا إقبالا كبيرا من الجمهور، والمشاركات في المعرض متنوعة ومتعددة ومختلفة، خاصة من الشباب والمرأة».

وتابعت: أشارك في معرض القاهرة الدولي بكتاب «اتركوا العصفور يشدو» وهو مجموعة قصصية، والعام الماضي شاركت بكتاب «مبادئ القانون والتنمية المستدامة».

فيما قالت الكاتبة إيمان جبل إنَّ معرض القاهرة الدولي للكتاب بمثابة العيد بالنسبة لنا، إذ أنّه فرصة لتسليط الضوء على الكتب التي نكتبها.

القضية الفلسطينية

وأضافت الكاتبة: أشارك في معرض القاهرة الدولي بكتاب مع نورا ناجي وشرين فتحي عن فلسطين اسمه «3 نقط وقصص أخرى»، يتحدث عن القضية الفلسطينية إذ نتشارك فيه قصص قصيرة وقصائد.