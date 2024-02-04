انتهاء أعمال تركيب 6 محولات كهربائية جديدة في قرى الشيخ زويد

انتهت شركة الكهرباء شمال سيناء، بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد، من تركيب 6 محولات كهربائية جديدة في قرى الشيخ زويد، وذلك لتوسعة الرقعة الزراعية والعمرانية في تلك المناطق، تنفيذا للخطة الاستثمارية التي تقوم بها الدولة في شمال ووسط سيناء.

تركيب المحولات الكهربائية في القرى

وقال صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان له، إنه تم تركيب عدد من المحولات الجديدة في قرى أبو العراج والظهير، والوحشي جنوب المدينة، فيما تم تركيب محاولات أخرى بمنطقة القواديس، وجنوب الخروبة، ومنطقة قبر عمير وأبو عاصي غرب الشيخ زوي.د

وأضاف أن هذا الإنشاءات العمرانية سواء على مستوى الكهرباء أو الآبار ومحطات التحلية في القر، يأتي ضمن خطة الدولة توسعة المناطق العمرانية والزراعية وحل مشاكل التجمعات السكنية بالقرى.

إنشاء محطة تحلية في كل تجمع وقرية

وذكر مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان له، أنه تم إنشاء محطة تحلية في كل تجمع سكني وقرية، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضاف المجلس أن شركة الكهرباء تواصل زرع الأعمدة في الطرق الجنوبية للشيخ زويد ، وذلك لاستكمال وصول المحولات الكهربائية إلى تلك المناطق، والتي وصلت إلى ما يقرب من 90% في القرى والتجمعات، وجار العمل بشكل يومي لتنمية تلك المناطق بالشكل المناسب والمدروس.