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«تجارية شمال سيناء»: افتتاح معرض أهلا رمضان في العريش 15 فبراير

كتب:

حسين إبراهيم
03:32 م | السبت 03 فبراير 2024
معرض أهلا رمضان بالعريش

معرض أهلا رمضان بالعريش

أكدت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، وجود تجهيزات لإقامة معرض أهلا رمضان، وذلك بعد تحديد 4 أماكن سيتم إنشاء المعارض بها، وتشمل المناطق أمام الحديقة بوسط المدينة، وفي منطقة الرفاعي، والضاحية، ودوران شبرا في المساعيد غرب العريش.

معارض أهلا رمضان في شماء سيناء

ومن جهة أخرى أكد محمد قويدر نائب رئيس الغرف التجارية، والعضو المنتدب بديوان عام المحافظة، لـ«الوطن»، أن البيع سيكون بأسعار الجملة، ولن يتم إشراك التجار دون موافقتهم على اشتراطات المعرض، وهو البيع بأسعار مخفضة وعدم المغالاة، والبيع بسعر الجملة، وهو ما سيتم تحديده بين الغرفة والتجار.

التنسيق مع التجار والمصانع للبيع بسعر الجملة

وأضاف «قويدر»، أنه تم بالفعل الاتصال ببعض التجار، وعمل تنسيق مع المصانع مباشرة، وستكون هناك شفافية علنية، والغرفة ستستبعد أي تاجر لا يستوفى بالشروط الخاصة.

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بشأن الأماكن التي تم تحديدها لإقامة المعارض، موضحا أن سيقام في 15 فبراير الجاري، في المناطق المخصصة، وجميع الخدمات التي تقدم للتجار مجانية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية ومجلس المدينة والديوان العام بمحافظة شمال سيناء.

وكانت مديرية التموين أكدت في بيان، أنه سيتم مراقبة الأنواع والأسعار بالمعرض طيلة الفترة المحددة، ولن يتم السماح للتجار التلاعب بالأسعار أو البيع بغير التسعيرة المتفق عليها.

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