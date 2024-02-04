هل ينضم بدل الانتقال والسفر إلى أجر الاشتراك التأميني للموظفين؟

رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أجر الاشتراك التأميني للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ليسجل الحد الأدنى 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، فضلًا عن رفع الحد الأقصى إلى 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

بدلات مُعينة لا تعتبر جزءًا من أجر الاشتراك التأميني

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الإجابة على سؤال يتبادر في ذهن كثيرين، وهو هل ينضم بدل الانتقال والسفر للموظفين على أجر الاشتراك التأميني؟.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن البدلات فيما عدا البدلات الآتية، لا تعتبر جزءًا من أجر الاشتراك التأميني للموظف المؤمن عليه، وهي.

- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.

- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة، وغيرها من البدلات التي تُصرف مقابل مزايا عينية.

- البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.

- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.