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خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية

كتب:

حسن صالح
01:44 م | الأحد 04 فبراير 2024
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية، والمقرر انطلاقه مطلع الأسبوع المقبل عقب اعتماد النتيجة بـ48 ساعة، والمتوقع ظهورها الأربعاء المقبل.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وأشارت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، إلى أن خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية كالتالي: 

- التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها

- سداد قيمة وتكاليف تظلمات المواد التي يرغب في مراجعتها

- تحديد موعد للطالب من أجل التوجه وعمل التظلم

- تحديد موعد مراجعة التظلم في الكنترول الرئيسي بمدرسة 25 يناير ببنها 

- في حالة ظهور أي تعديلات في درجات الطالب يجري رصدها للطالب واسترداد المبلغ المدفوع تكاليف التظلم

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية سيكون بدءا من 11 فبراير المقبل عقب اعتماد النتيجة ووصولها المدارس بعد 48 ساعة، مؤكدة أنه يمكن لأي طالب دفع الرسوم عن المواد التي يريد التظلم بها واتباع الخطوات.

 

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