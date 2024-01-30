عميد «تربية عين شمس»: مشروعات مدارس STEM تؤكد أنّ مصر بخير

قالت الدكتورة صفاء شحاتة، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، إنّ الجامعات تؤهل المعلمين بشأن كيفية التعامل مع طلاب مدارس stem، وجرى إعداد برنامج تدريب مع الوكالة الأمريكية لتدريب المعلمين.

وأضافت شحاتة، خلال اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم المصري stem، أنّ مشروعات «كابستون» الذي يؤديه الطلاب في مدارس المتفوقين تؤكد أنّ مصر بخير، وتبرز الجهد المبذول مع هؤلاء الطلاب، متابعة: «ألاحظ اختلافا كبيرا من هؤلاء الطلاب عند دخولهم الجامعة عن الطلاب في المدارس العادية».

وأعلنت أنّ الطلاب يجرون أبحاثهم في معامل الأساتذة ولديهم تطلع وحب للبحث والعلم، وأكدت أنّ هؤلاء الطالب غيروا طريقة الجامعات لتدريب المعلمين ليستطيعوا التعامل مع مشروعات التخرج التي يقوم بها الطلاب.

وقال الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إنّ كليات العلوم والهندسة في الجامعات تؤهل المعلم على أعلى مستوى، والطلاب يجدون حلولا للمشاكل الموجودة حاليا في المجتمع.

وأضاف أنّ ما يميز طلاب مدارس stem عند دخولهم الجامعة أنّهم يكونوا مختلفين عن الطلاب الذين تخرجوا من مدارس عادية وتكون لهم لائحة مختلفة، لأنّهم اعتادوا عمل المشاريع والعمل بشكل جماعي.

وأشار إلى أنّنا ننتظر منهم قيادات تقود الفكر في المجتمع في مختلف المجالات، مقترحا وجود تنسيق مختلف لطلاب stem لدخول الجامعات: «مش بعد كل المجهود المبذول منهم يدخلوا في التنسيق العادي للجامعات ويدخلوا كليات نظرية وييفاجئوا بنظام تعليمي مختلف تماما».

وقال الدكتور محمد كساب ممثل وكالة الفضاء المصرية، إنّ نظام التعليم التقليدي يعمل على تقييد العمل وضعف حاسة الإبداع، ما يظهر واضحا جدا في طلاب كلية الهندسة في السنة الأولى: «طالب المدرسة العادية جاي حافظ مناهج، إنّما طالب stem بيشتغل على البحث والإبداع وده أساس الهندسة».

وطالب كساب، بتعميم دراسة منهج مدارس stem في جميع المدارس، مع زيادة عدد مدارس المتفوقين في جميع المحافظات، لأن طالب stem مناسب جدا في وكالة الفضاء المصرية ونرحب بهم للتدريب، ونقدم منحا لخريجي الجامعات من مدارس stem للحصول على الماجستير.

وقالت رانيا القزاز، من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إنّ مؤسسات المجتمع المدني تقدّم منحا للطلاب المتميزين سواء داخل أو خارج مصر، وبالنسبة للمعلمين يتم تقديم منح لهم في الجامعة الأمريكية للحصول على الماجستير وتقديم تدريبات عن كيفية تعاملهم مع طلاب مدارس stem باعتبارهم طلاب متميزين.

وأضافت القزاز، أنّه يتم التنسيق مع جامعات عالمية مثل جامعة ميتشجن أو جامعات خاصة في مصر مثل الجامعة الأمريكية أو جامعة النيل، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لاختيار أفضل العناصر للحصول على المنح.