مسلسلات رمضان.. كواليس تصوير بدون سابق إنذار

يواصل الفنان آسر ياسين، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، والذي يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، إذ تجمعه المشاهد مع الفنانة عائشة بن أحمد.

أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل، في إطار درامي تشويقي، حول شخصية ماجد، التي يجسدها الفنان آسر ياسين، ومتزوج من ليلى، التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، وينتظران مولودهما الأول، ولكنهما يقعان في العديد من الأزمات والمشكلات التي يضطرون لحلها.

أبطال المسلسل

وكان المسلسل يحمل اسم «الساعة 5»، وجرى تغييره إلى «بدون سابق إنذار»، وتدور أحداثه في إطار الـ15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين من إخراج هاني خليفة، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة بالموسم الرمضاني المقبل.