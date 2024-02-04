تساقط ساحر للثلوج في منطقة مصرية شهيرة.. هل يستمر؟ (فيديو وصور)

سقوط ساحر للثلوج في منطقة مليئة بالسيارات، والناس يسيرون تحت الصقيع يغطون أنفسهم بطبقات كثيرة من الملابس، وحول المكان الجبال كأنها قطعة من القارة القطبية والبلاد التي تشهد سقوط الثلوج بشكل مستمر، والمفاجأة أن المكان ليس خارج مصر، لكنه سانت كاترين التي يتساقط فيها الثلج ويغطي البيوت والأشجار منذ أسبوعين ويوثق أهلها المنظر البديع بصور وفيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سقوط ثلوج في سانت كاترين

وعلى الرغم من أن الجو بدأ في التحسن في محافظات مصر إلا أن سانت كاترين الموجودة في قلب جنوب سيناء، على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر بمنطقة جبلية، يسقط عليها الثلج كأنها دولة أوروبية، ففي إحدى المناطق التي تحتوي على موقف للباصات وثق أهل سانت كاترين فيديوا لسقوط الثلوج، في أجواء باردة يمشي فيها الناس في حالة من الصقيع، يلتفون بطبقات من الملابس الثقيلة.

تروي ياسمين عماد لـ«الوطن» وهي أحد سكان محافظة سيناء وتسكن بالقرب من سانت كاترين، كيف يغطي الثلج البيوت ووثق صورا تعكس جمال الأجواء الباردة: «بالنسبة للثلج في سانت كاترين لتبدأ بسيول وفي الوقت ده مع رجب بتبدأ الثلوج، درجة الحرارة هناك سالب 2، لكن موعد توقف الثلج مش معروف».

هل تتوقف الثلوج في سانت كاترين؟

وفي تصريحات لـ«الوطن» قال الدكتور محمود القياتي ، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: «الفترة دي هيحصل تحسن في الأحوال الجوية، التحسن في الحرارة بالنهار وبرد شديد بالليل تصل حد الصقيع في الصحراء والمرتفعات مثل سيناء، بسبب تغير مصادر الكتل الهوائية» أي أن الصقيع مستمر على سانت كاترين وسوف تشهد تساقط ثلوج نهارا أو ليلا.