تقدم أعمال تنفيذ محطة التوفيقية بالخط الثالث لمترو الأنفاق «صور»

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، تقدم الأعمال بمحطة التوفيقية ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث، موضحة أن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة، وتشمل 5 محطات «3 محطات نفقية التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ومحطة علوية جامعة القاهرة ومحطة سطحية بولاق الدكرور».

تركيب المصاعد الكهربائية

وتتضمن الصور التي نشرتها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقدم أعمال تنفيذ المحطة إذ جرى تركيب المصاعد الكهربائية والسلالام وتحديد أرصفة المحطة والمسارات المؤدية لها، فضلاً عن مداخل ومخارج المحطة بالتفصيل.

وتُظهر الصور التشطيبات النهائية للمبنى بداية من منسوب الشارع وصولاً إلى منسوب الرصيف، وكذلك الأمر بالنسبة للواجهات الخارجية، وشبابيك التذاكر والغرف الفنية، حيث تمت الأعمال بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات والمعايير العالمية.

تخدم ذوي الهمم

كما تُظهر الصور الأعمال الكهربائية بالمحطة وما تم تركيبه فيها، ومن المقرر أن تُقدم المحطة خدمات متميزة لجمهور الركاب، وتخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشتمل على أكثر من وسيلة لحجز التذاكر سواء شبابيك أو ماكينات آلية لصرف التذاكر بدلاً من الوقوف أمام الشبابيك.