«الأرصاد» تحذّر سكان المحافظات الساحلية من السحب الممطرة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سكان المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الدلتا، وشمال الوجه البحري، من تكاثر السحب الممطرة في حالة الطقس اليوم، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنّ صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد إلى محافظات شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة على مدار اليوم في محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، بورسعيد، والدقهلية».

حالة الطقس اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم على مدن القناة والقاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد يكون مائل للدفء، في حين يكون مائل للبرودة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتشير التوقعات الصادرة عن الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المفتوحة في القاهرة الكبري ومدن القناة والسواحل الشرقية والغربية وشمال وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30 حتى 35 كيلومترا في الساعة.