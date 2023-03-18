قصة شارع عبدالعزيز في القاهرة.. تخليد لزيارة أحد السلاطين

تتمتع محافظة القاهرة بوجود العديد من الشوارع المهمة التي لها تاريخ طويل، وتعد علامة من علامات العاصمة، ومنها شارع عبد العزيز بالعتبة حيث أطلق عليه هذ الاسم منذ أكثر من 150 عامًا، وهو يمتد من قصر عابدين إلى ميدان العتبة، وذلك وفق تقرير صادر عن محافظة القاهرة.

وأطلق على الشارع اسم «السلطان عبدالعزيز»، سلطان تركيا تخليدًا لزيارته المثمرة لمصر في إبريل 1863م، وذلك أثناء فترة ولاية «إسماعيل باشا»، تحول الشارع بمرور الوقت إلى أحد أكبر الشوارع التجارية في القاهرة.

مبني على طراز معماري نادر

تحول شارع عبد العزيز بالقاهرة من الطراز المعماري النادر إلى أكبر الشوارع التجارية، زاد النشاط التجاري بشارع عبدالعزيز وتضمن العديد من السلاسل التجارية المهمة وقتها، ومنها عمر أفندي الذي يقع عند ملتقى شارعي عبدالعزيز ورشدي (الساحة سابقاً)، وهو اسم صاحبه التركي.

وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى اشترى المحل تاجر فرنسي اسمه «أورزدي باك»، ولكنه احتفظ باسم المحل الأصلي لما كان له من شهرة تجارية واسعة وللمبنى قبة تعلوه فوق المدخل كان بها فانوس يدور مساءً فتضاء سماء القاهرة، واشتهر بفانوس عمر أفندي الذي يضيء ليلاً كإعلان عن وجود أوكازيون ليتوافد الناس إلى المحل.

التجارة شارع عبدالعزيز

انتشرت تجارة الأثاث في الشارع فكان‏ ‏الشارع‏ ‏مقرا‏ ‏لأشهر‏ ‏محلات‏ ‏الأثاث‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وكان زبائنها من الأغنياء وذلك لان اغلب المعارض كانت تعرض البضاعة الغالية والمستوردة، ‏كانت‏ ‏أشهرها‏ ‏محلات ‏السبلجي باشا ‏الفرنواني‏ ‏باشا‏ ‏وعلي‏ ‏بك‏ ‏السمري‏، وظلت محلات الأثاث مسيطرة على الشارع حتى بداية التسعينات تقريبًا وبدأ يتحول الشارع إلى تجارة الأجهزة الكهربائية وأصبح قبلة الكثيرين على طول مصر وعرضها، ولأن التغيرات في التجارة سريعة فكان ظهور المحمول وانتشار مغري بالنسبة لأغلب تجار عبدالعزيز بتغيير النشاط ليحتل الشارع المكانة الرئيسية في تجارة المحمول ومستلزماته وأيضًا المستعمل منه ليصبح من أكثر المناطق ازدحامًا في العاصمة‏.