«الأرصاد» تكشف سبب الارتفاع المؤقت في الحرارة.. العظمى تصل إلى 19 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد بدأت تتأثر بارتفاع قيم درجات الحرارة في معظم المحافظات، بمعدلات تتراوح بين 2 حتى 4 درجات.

كتل هوائية مرتفعة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف وبسنت الحسيني: «تؤثر علينا كتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها نهارا، وفي المحافظات الداخلية توجد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس».

درجة الحرارة العظمى على القاهرة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «يُتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 19 مئوية نهارا، أعلى من المعدل الطبيعي بنحو درجة إلى درجتين، وتكون الأجواء خلال فترة النهار مائلة للدفء على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، ودافئة بشكل كبير في المحافظات الجنوبية، وذلك خلال فترة النهار».