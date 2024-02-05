الأرصاد توضح أسباب ارتفاع درجات الحرارة في النهار الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أسباب ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ في هذا الوقت من العالم الذى يمثل ذروة فصل الشتاء، مؤكدة انه ارتفاع مؤقت وكثيرا ما يحدث اثناء بعض فترات فصل الشتاء.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت منار غانم في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء وارد وحدث سابقًا أي أنَّه ليس ظاهرة جديدة، خاصة أنَّ الارتفاع لا يزيد على 4 إلى 5 درجات في درجات الحرارة العظمي، رغم أنّها ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت، وبعد ذلك تعود الحرارة للانخفاض من جديد وتعود لمعدلاتها الطبيعية، مؤكّدة أنَّ هذا الارتفاع نشعر به خلال ساعات النهار فقط، أما عن أسباب هذا الارتفاع المؤقت والتدريجي بدءا من طقس اليوم وحتى الـ5 أيام المقبلة فيرجع إلى كل مما يلي:

- تعرض البلاد لتأثير كتل هوائية صحراوية وهذه الكتل معروفة بارتفاع حرارتها خلال ساعات النهار.

- تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار ويزيد الإحساس بقيم الحرارة المرتفعة.

موجات ارتفاع وانخفاض الحرارة مستمرة حتى الربيع

وأشارت إلى أنَّه من الطبيعي أن نشاهد موجات ارتفاع أو انخفاض طوال فصل الشتاء، وهذا الموجات نشهدها أيضًا بعد انتهاء فصل الشتاء جغرافيًا وبدء فصل الربيع، إذ تظل الحرارة خلال هذه الفترات في تباين ما بين ارتفاع وانخفاض في الحرارة.

انخفاض الحرارة ليلًا

كما حذرت عضو هيئة الأرصاد الجوية من أن الكتل الهوائية التي تزيد من قيم الحرارة نهارا، هي نفسها التي تعمل على انخفاض درجات الحرارة ليلًا على جميع الأنحاء، وذلك لأن الكتل صحراوية وهي تنخفض بشكل كبير وجافة خلال ساعات الليل.