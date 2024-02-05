ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. و«الأرصاد» تحذّر من تخفيف الملابس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى اليوم بشكل طفيف على أنحاء الجمهورية كافة بقيم تتراوح بين 2 حتى 4 درجات، ويستمر الارتفاع حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها، أنّ ارتفاع درجات الحرارة سيكون مؤقتا لفترة تتراوح بين 4 حتى 5 أيام مقبلة، ويجب عدم تخفيف الملابس خاصة في حالة الخروج من المنزل، لافتة إلى أنّ الارتفاع الطفيف متوقع في فصل الشتاء حيث نشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة العظمى أحيانا، ما يعمل على زيادة كثافة الشبورة المائية في الصباح الباكر، وتكون الصقيع على المزروعات في ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يليز

القاهرة 19 11

أكتوبر 19 10

بنهــــا 19 10

دمنهور 19 10

وادى النطرون 18 10

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 10

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 18 10

بورسعيد 19 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 09

العريش 18 07

رفح 17 08

رأس سدر 19 08

نخل 17 02

كاترين 13 01-

الطور 20 10

طابا 85 09

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 17 10

السلوم 17 09

سيوة 18 06

رأس غارب 20 12

الغردقة 22 13

سفاجا 21 11

مرسى علم 22 12

شلاتين 24 14

حلايب 22 12

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 15

الفيوم 18 09

بني سويف 18 07

المنيا 18 04

أسيوط 18 05

سوهاج 19 05

قنا 20 07

الأقصر 21 08

أسوان 21 09

الوادي الجديد 19 05

أبوسمبل 20 08