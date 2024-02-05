«الإحصاء»: وصول قيمة الصادرات إلى 3.21 مليار دولار في نوفمبر 2023

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر 2023، موضحًا أنَّ أهم مؤشرات النشرة انخفاض إجمالي الصادرات خلال شهر نوفمبر 2023 بنسبة 20.6%، إذ بلغت 3.21 مليار دولار مقابل 4.04 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأكّد جهاز الإحصاء أنَّ هذا الانخفاض يرجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: الملابس الجاهزة بنسبة 4.5% ومنتجات البترول بنسبة 23.7% والبترول الخام بنسبة 28.6% وأسمدة بنسبة 59.6%، بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.6%، وفواكه طازجة بنسبة 4.2%، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 324.5%، سجاد وكليم بنسبة 12.0%.

وأضاف أنَّ الواردات انخفضت بنسبة 9.9% إذ بلغت 6.28 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 6.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (قمح بنسبة 41.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 1.7%، ذره بنسبة 5.0%، فول صويا بنسبة 14.6%).

وحسب النشرة، ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: منتجات البترول بنسبة 19.1%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 53.4%، سيارات ركوب بنسبة 108.2%، مواد كيماويه عضوية وغير عضوية بنسبة 0.1%.

في السياق ذاته، أكّدت النشرة أنَّ قيمة العجز في الميزان التجاري الفارق بين قيمة الصادرات والواردات بلغ 3.07 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 2.92 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 5.0%.