توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي الجديد والمطور للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والتي من المقرر انطلاقها يوم 10 فبراير الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الحالي المعتمد من وزير التربية والتعليم.

من فبراير إلى الأسبوع الثاني من مارس 2024

المحو الثالث مجتمعي:

- الموضوع الأول «تراث وثقافة»، يتضمن نص الاستماع رحلة من النيل إلى طوكيو، وقصة قوس قزح، ونص معلوماتي: الثقافة والتنوع ثروة تجمعنا وتثري حياتنا، وبالنسبة للقواعد اللغوية: مراجعة عامة لعلامات إعراب المفرد والمثنى والجمع بأنواعه ومراجعة عامة «أنواع الضمائر وعلامة أعراب الأسماء الخمسة والأفعال الناسخة وعملها والحروف الناسخة وعملها»، والأملاء مراجعة على الألف اللينة، والخط: كتابة جمل الخط الواردة في المحور الثالث من الكتاب، والتعبير الكتابي: نموذج كتابة وصف مشهد.

- الموضوع الثاني «علم وحضارة»: يتضمن النصوص: شعر «عليك بالعلم البازجي» ونص معلوماتي مصر وإرث العلم، وتشمل القواعد اللغوية: النكرة والمعرفة وأنواع المعارف وأنوع خبر كان وأخواتها وأنواع خبر أن وأخواتها، والتعبير الكتابي نموذج كتابة رسالة اجتماعية.

- الموضوع الثالث «صحة ورياضة»: يتضمن نص استماع : نص استماع نجوم الرياضة ونص معلوماتي الرياضة والتاريخ، ويتضمن القواعد اللغوية رفع الفعل المضارع، والأملاء همزة القطع، والتعبير الكتابي نموذج كتابة خبر في جريدة.

من الأسبوع الثالث من مارس إلي نهاية إبريل

المحور الرابع «مسئولياتي تجاه نفسي وعالمي»:

- الموضوع الأول «نحو المستقبل» ويتضمن نص استماع عن الهوية الرقمية وقصة الروبوتات ونص معلوماتي عن تاريخ الروبوتات، والقواعد اللغوية نصب الفعل المضارع وحروف العلة والمضارع الصحيح الأخر والمعتل الآخر، والأملاء عن الهمزة المتوسطة، والخط كتابة جمل الخط الواردة في المحو الرابع من الكتاب، والتعبير كتابة قصة خيالية.

- الموضوع الثاني «التطور التكنولوجي في العلوم» تتضمن النصوص: شعر قوة العلم محمود سامي البارودي ونص معلوماتي العلوم والتكنولوجيا، القواعد اللغوية جزم الفعل المضارع والأفعال الخمسة، والتعبير كتابة مقال لاقتراح حل لمشكلة.

- الموضوع الثالث «الألعاب الإلكترونية»: يتضمن نص استماع عدت من جديد ونص معلوماتي الصحة البدنية والعقلية في الألعاب الإلكترونية، والقواعد اللغوية مراجعة عامة، والتعبير الكتابي كتابة نص لمناقشة المزايا والعيوب.