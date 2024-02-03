توصيل مياه الشرب لـ65 أسرة أولى بالرعاية في قرية كفر عمار بالجيزة مجانا

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن تعزيز الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الجيزة، يسهم بشكل واضح في تحسين جودة حياة المواطن بالريف المصري، من خلال توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية.

دراسة شاملة عن الحالة الاجتماعية للأسر

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، في تصريحات صحفية، إلى توصيل المياه لـ65 أسرة من الأولى بالرعاية بقرية كفر عمار بمركز العياط، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أبواب الخير، لافتاً إلى مواصلة عمل الأبحاث الميدانية لعددٍ آخر من الأسر الأولى بالرعاية؛ تمهيداً لتوصيل مرفق مياه الشرب، بعد دراسة شاملة عن الحالة الاجتماعية لتلك الأسر.

رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية

وأكد «بدوي»، أهمية تعاون كل مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية في سبيل رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بالتواصل الفعال مع الجمعيات الأهلية من خلال إدارة المشاركة المجتمعية.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، منذ قليل، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق منيل شيحة، وأبو النمرس، وشبرامنت، وترسا، ونزلة الأشطر، وزاوية أبو مسلم، بعد الانتهاء من أعمال تحويل مسار خطوط مياه قطر 800 مم ، 280 مم، المتعارضة مع أعمال مشروع كوبري أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس.