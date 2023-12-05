انطلاق مبادرة «صحتنا في بيئتنا» بأسوان بالتعاون مع اليونيسيف

تابعت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، انطلاق فعاليات مبادرة صحتنا في بيئتنا، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وشركة مياه الشرب، وبتمويل من منظمة اليونيسيف التي تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا البيئة والمشاركة المجتمعية الفعّالة.

وأعربت سكرتير عام محافظة أسوان عن إعجابها بفكرة المبادرة ودورها المهم في نشر التوعية بين الطلاب لدعم قضايا البيئة والمياه، بينما أعربت عن شكرها للقائمين على تنظيم المعرض، وخاصة الطلاب المشاركين الذين يمثلون 40 مدرسة تابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية.

وأشادت بمستوى المهارات والأفكار الإبداعية للطلاب في نشر وتوضيح الرسائل والأهداف الرئيسية للمبادرة، والتي تتضمن ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها، والترويج للصرف الصحي الآمن، والحفاظ على النظافة العامة والشخصية، وتعزيز التغذية الصحية والسلوكيات الإيجابية، بالإضافة إلى التوعية بتأثير التغيرات المناخية.

محافظ أسوان يتابع زيارات لجنة المرور الميدانية

وفي سياق منفصل، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان زيارات لجنة المرور الميدانية الخاصة بتفقد المقار الانتخابية في جميع مدن وقرى المحافظة؛ استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في ديسمبر الجاري.

متابعة 245 لجنة فرعية

ووجّه محافظ أسوان برفع كفاءة اللجان من أعمال صيانة ونظافة بـ 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية؛ ضمنها 12 لجنة مخصصة للوافدين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية.