بين السينما والدراما.. 6 أعمال فنية لـ سيد رجب في 2024

يعيش الفنان سيد رجب انتعاشة فنية هذا العام وذلك بعد تقديمة العديد من الأعمال السينمائية بالإضافة إلى الأعمال الدرامية، إذ يشارك في عملين في موسم رمضان 2024، وقدم أعمالا سينمائية لاقت نجاحًا بعد طرحها هذا العام، كما أنه يواصل المشاركة في بعض الأعمال التي ما زلت قيد التحضير.

مقسوم

شارك الفنان سيد رجب في الفيلم الكوميدي «مقسوم» الذي تم طرحه 17 يناير 2024 في دور العرض السينمائية والذي حقق نجاحاً وإيرادات عالية وشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ليلى علوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم وعمرو وهبة وغيرهم الكثير كما انه يحمل توقيع المخرجة كوثر يونس وتأليف هيثم دبور.

وتدور أحداث الفيلم حول إيمي ورانيا وهند اللذان يتلقيان دعوة لإقامة حفل موسيقي في مدينة أسوان وإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة منذ مرحلة الجامعة بـ التسعينيات وذلك كان بسبب الخلافات الذي تقع بينهن، فينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة.

ليلة العيد «حسين»

كما قدم نوع مختلفا من الدراما من خلال ذلك العمل والذي تدور أحداثه في إطار درامي يتناول قضايا المرأة، وذلك من خلال إظهار معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، ثم تتعرض السيدات للعديد من المشاكل والأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، وشارك في هذا العمل الفنانة القديرة يسرا الذي عادت للسينما بعد غياب 4 أعوام، وشاركها في العمل الفنانة هنادي مهنا ويسرا اللوزي وريهام عبدالغفور وغيرهم، كما ان هذا الفيلم يُعد من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

ولاد رزق 3 «المعلم صقر»

وبعد نجاح الجزء الأول والثاني من فيلم ولاد رزق يقدم الفنان سيد رجب الجزء الثالث من العمل والذي يشارك من خلاله بـ شخصية تدعى «صقر»، ويجتمع في هذا الجزء مجموعة من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وماجد الكدواني وكوكبة من نجوم الفن الكبار، كما انه من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الجزء الثالث حول «المعلم صقر» الذي تم الإفراج عنه في الجزء الثاني لـ يبدأ في التعاون مع «شيربيني»، بينما يقرر «الشايب» الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين لـ تتوالى الأحداث.

أنا وابن خالتي

يقدم الفنان سيد رجب بطولة هذا العمل إلى جانب بيومي فؤاد والذي تدور أحداثه في إطار الكوميديا حول «حسن» و«إسماعيل» أولاد الخالة الذي يقع بينهما الصراع التقليدي القديم لإثبات الأفضل منهم وذلك من خلال عدة مواقف كوميدية ليكتشفا كلاً منهم في النهاية ان المكسب الحقيقي هو العائلة والحب المتبادل.

أبطال العمل

ومن الأبطال المشاركين في هذا العمل إلى جانب الفنان سيد رجب، الفنان بيومي فؤاد وإنعام سالوسة وهنادي مهنا وإسراء رخا وميمي جمال وسارة عبدالرحمن والراحل محمد البطاوي وسليمان عيد ولطفي لبيب ويُعد هذا العمل من تأليف دعاء عبدالوهاب وإخراج أحمد صالح.

الأعمال الدرامية في شهر رمضان 2024

وينتقل الفنان سيد رجب من الأعمال السينمائية ليشارك في بعض الأعمال الدرامية التي يتم عرضها في شهر رمضان 2024، منها مسلسل «عتبات البهجة» و«بيت الرفاعي».

عتبات البهجة

يخوض سيد رجب عملاً درامياً هذا العام تدور أحداثه في إطار العائلة والاجتماعيات، وذلك حول أحد الأجداد وعلاقته بـ أحفاده ومن المشاركين في هذا العمل الدكتور يحيى الفخراني، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم سماء إبراهيم وجومانا مراد وجيهان الشماشرجي وحنان يوسف و مايان السيد وهنادي مهنا، وتأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

بيت الرفاعي

ومن الأعمال المختلفة الذي يقدمها خلال رمضان 2024 مسلسل بجانب الفنان أمير كرارة تدور أحداثه في إطار الأكشن حول دكتور يدخل في العديد من الصراعات مع المحيطين به، ومن الأبطال المشاركين في هذا العمل الفنان أمير كرارة وميرنا جميل وأحمد رزق ومحمد لطفي وميرنا نور الدين وأحمد فؤاد سليم وعمرو وهبة، ويحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي.