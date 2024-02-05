بشرى سارة للمزارعين.. الحكومة ترفع حافز توريد قصب السكر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف حافز توريد محصول قصب السكر للعام الحالي فوق السعرالأساسي المقرر، بقيمة 1500 جنيه للطن.

زيادة سعر توريد قصب السكر

وشمل قرار توريد قصب السكر من المزارعين بعد قرار إضافة الحافز، كالتالي:

- زيادة 300 جنيه للطن في حالة توريد محصول حتى 30 طنا للفدان، ليصل إجمالي توريد الطن 1800 جنيه.

- زيادة 400 للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طنا وحتى 40 طنا للفدان، ليصل إجمالي توريد الطن 1900 جنيه.

- زيادة 500 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 40 طنا للفدان ليصل إجمالي توريد الطن 2000 جنيه.

وفيما يتعلق بأصحاب الحيازات الأقل من فدان، قالت وزارة التموين إنه يجرى احتساب الفئات المشار إليها منسبة إلى مساحة الأرض، مع استمرار جميع المزايا السابق الإعلان عنها للمزارعين.

ونوهت وزارة التموين بأن حافز التوريد يصرف بذات القواعد لمن قام بالتوريد فعليا منذ بداية الموسم وقبل الإعلان عن زيادة سعر توريد الطن.