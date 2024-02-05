وفاة النائبة أمنية رجب في حادث تصادم بالمنيا

توفيت الدكتورة أمنية رجب، عضو مجلس النواب في محافظة المنيا وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وأصيب 5 آخرون، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، بمحافظة المنيا.

حادث تصادم على الطريق الصحراوي

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، صباح اليوم الاثنين، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا، وتحديداً بالقرب مدخل دير العذراء بحوالي 2 بالطريق الشرقي القديم.

نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المركز الي موقع الحادث، وتبين وفاة الدكتورة أمنية محمود رجب، 64 عاما، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، وإصابة 5 آخرين.

ونُقلت الجثة والمصابين إلى المستشفي العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتقل فريق من إدارة المرور لللتعرف علي تفاصيل وأسباب الحادث ورفع آثاره.

والكتورة أمنية رجب كانت تشغل منصب وكيل وزارة الصحة قبل خروجها إلى المعاش، وخاضت انتخابات مجلس النواب الماضية، وفازت بمقعد دائرة بندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة.