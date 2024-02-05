«الصحة» تكشف مفاجأة عن عدد مرات التطعيم بلقاح الإنفلونزا خلال الشتاء

في موسم الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد المتكررة، باعتبارها الأكثر شيوعًا في تلك الأجواء الباردة، الأمر الذي يدفع الكثيرون للحصول على لقاح الإنفلونزا للتقليل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وقد يعتقد البعض أن الحصول على اللقاح مرتين في نفس الموسم، ربما يكون سببًا رئيسيًا للوقاية من الإصابة، فهل ذلك صحيح أم لا؟

أجابت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال هل سأكون بحاجة إلى تكرار جرعة لقاح الإنفلونزا في نفس الموسم لتحسين المناعة، بأنه طالما تلقيت جرعاتك الأولى بشكل سليم، فلن تكون بحاجة إلى تكرارها خلال نفس الموسم.

لماذا لا يجب تكرار لقاح الإنفلونزا مرتين في نفس الموسم؟

وقال الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري أمراض المناعة خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ الحصول على لقاح الإنفلونزا مرة واحدة كافيًا، لذا لا يستوجب الحصول عله مرتين، لأنه ذلك غير مفيد على الإطلاق.

وأضاف «مصباح» أن هناك عددًا من الفئات هم الأجدر بالحصول على اللقاح، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الحوامل، الأطفال، ووجب على جميعهم الالتزام بعدد من النصائح، للوقاية من نزلات البرد، نستعرضها في التقرير التالي:

- الحرص على غسل اليدين جيدًا.

- ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة.

- عدم التواجد قدر الإمكان في الأماكن المزدحمة.

- وجب على الأطفال المصابين بالإنفلونزا عدم آخذ أسبرين تجنبًا لحدوث مضاعفات.

- تعزيز مناعة الجسم عبر تناول الفواكة والخضروات بصفة مستمرة، لأنه تعد وسيلة هامة للحفاظ على جهاز المناعة و تقي من فرص الإصابة بالإنفلونزا.

- لمنع ارتفاع أعداد مصابي الفيروسات التنفسية يستوجب تناول الأدوية التي كتبت تحت إشراف الطبيب.