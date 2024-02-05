قطع المياه عن 27 منطقة بالمنوفية للصيانة الدورية غدا.. الأماكن والمواعيد
كتب:
عصام علم الدين
06:52 م | الإثنين 05 فبراير 2024
قطع مياه - أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، مواعيد قطع المياه في مدن وقرى المحافظة غدًا الثلاثاء 6 فبراير، وذلك بسبب غسل الشبكات وتطهير الخزانات.
مدة انقطاع المياه
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، أن مواعيد قطع المياه تبدأ من الساعة 10 صباحا وتستمر لمدة 4 ساعات حتى الساعة 2 مساءً، لذا وجهت الشركة أصحاب المحلات التجارية والمصالح الخدمية بأخذ الحيطة خلال تلك الفترة.
خريطة قطع المياه في المنوفية
- مركز شبين الكوم: قرية السكرية
- مركز تلا: بمم - زاوية بمم - سماليج
- مركز الشهداء: جزيرة الحجر - عمروس
- مركز بركة السبع: الروضة - طوخ طنبشا
- مركز منوف: شبرا أيلولة - كمشوش - فيشا - كفر فيشا - سدود
- مركز الباجور: مسجد الخضر - بهناي - كفر الغنانية - تلوانة - شبرا زنجي
- مركز أشمون: كفر هون - النعناعية - منيل دويب - سبك الأحد - شنشور
- مركز قويسنا: دملو - أم خنان - أبو ذكري