قطع المياه عن 27 منطقة بالمنوفية للصيانة الدورية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، مواعيد قطع المياه في مدن وقرى المحافظة غدًا الثلاثاء 6 فبراير، وذلك بسبب غسل الشبكات وتطهير الخزانات.

مدة انقطاع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، أن مواعيد قطع المياه تبدأ من الساعة 10 صباحا وتستمر لمدة 4 ساعات حتى الساعة 2 مساءً، لذا وجهت الشركة أصحاب المحلات التجارية والمصالح الخدمية بأخذ الحيطة خلال تلك الفترة.

خريطة قطع المياه في المنوفية

- مركز شبين الكوم: قرية السكرية

- مركز تلا: بمم - زاوية بمم - سماليج

- مركز الشهداء: جزيرة الحجر - عمروس

- مركز بركة السبع: الروضة - طوخ طنبشا

- مركز منوف: شبرا أيلولة - كمشوش - فيشا - كفر فيشا - سدود

- مركز الباجور: مسجد الخضر - بهناي - كفر الغنانية - تلوانة - شبرا زنجي

- مركز أشمون: كفر هون - النعناعية - منيل دويب - سبك الأحد - شنشور

- مركز قويسنا: دملو - أم خنان - أبو ذكري