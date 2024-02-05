الأجواء الدافئة تعود مجددا.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس بدءا من الغد

شهدت الأيام الماضية طقسا شديد البرودة على أغلب الأنحاء، صحبها أمطار غزيرة ورياح على بعض المناطق، لتبدأ في الانخفاض التدريجي نلاحظ منذ بداية هذا الأسبوع، وقد تنخفض أكثر وخاصة في النهار خلال الأيام المقبلة، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس بدءا من الغد

وقالت «الأرصاد» في بيان لها منذ قليل، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد بدءا من الغد طقسًا مائلا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء خلال النهار، شديد البرودة على أغلب الأنحاء خلال الليل، وينتشر الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وأضافت أن شبورة مائية كثيفة، في صباح الغد، من المتوقع أن تضرب بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويُتوقع أن تتساقط أمطار بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى رياح تضرب بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وترتفع أمواج البحر المتوسط بشكل خفيف إلى معتدل، بنسبة ارتفاع من واحد إلى 1.75 متر، وعلى البحر الأحمر بشكل معتدل، وارتفاع من 1.5 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة:

وتكون درجات الحرارة العظمى غدا وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 23.

- شمال الصعيد: 21.

- جنوب سيناء: 23.

- السواحل الشمالية الشرقية: 22.

- السواحل الشمالية الغربية: 19.

الصغرى:

- القاهرة الكبرى: 12.

- جنوب الصعيد: 9.

- شمال الصعيد: 6.

- جنوب سيناء: 13.

- السواحل الشمالية الشرقية: 10.

- السواحل الشمالية الغربية: 12.