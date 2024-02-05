«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الجو ليلا، إذ يسود طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على بعض المدن والمحافظات، وتنخفض درجات الحرارة لأكثر من 11 درجات.

طقش شديد البرودة

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع محافظات الجمهورية، عدا جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس مع بداية ساعات المساء، كما يتزامن نشاط الرياح مع تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية شديدة البرودة قادمة من الصحراء الغربية تزيد من انخفاض قييم الحرارة مع بداية ساعات المساء، خاصة أنها كتل صحراوية جافة.

درجات الحرارة ليلا

وأضافت الهيئة في تقريرها أن مدن القناة ومحافظات شمال وجنوب الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد، والمدن الجديد، من أكثر المدن تعرضا لانخفاض درجات الحرارة الصغري، كما يستمر تراكم الثلوج على جبال سانت كاترين حيث تنحفض الحرارة الصغرى لـ01-، وتكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناء والوادى الجديد.

السويس 09

العريش 07

رفح 08

رأس سدر 08

نخل 02

كاترين 13 01-

طابا 09

السلوم 09

سيوة 06

الفيوم 09

بني سويف 07

المنيا 04

أسيوط 05

سوهاج 05

قنا 07

الأقصر 08

أسوان 09

الوادي الجديد 05

أبوسمبل 08