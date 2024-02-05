الأمطار تضرب عدة مناطق بشمال سيناء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

شهدت محافظة شمال سيناء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، كما انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وزادت سرعة الرياح في بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح.

بدوره أكد مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء في بيان له، أن الأمطار التي تساقطت على الجبال والمنحنيات الجبلية غير مؤثرة وخفيفة، ولم تكن غزيرة رغم الغيوم الكثيفة بسماء المنطقة.

أمطار في شمال سيناء

وأضاف مجلس مدينة الحسنة، أنه اتخذ كل الأحتياطات، من وضع مصدات رملية في أماكن مجرى السيل، تحسبا لتساقط أمطار غزيرة وتكوين برك مائية من مجريات الجبال والسهول والهضاب والحمادات الجبلية القريبة من شرق المدينة.

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، ان درجات الحرارة انخفضت لتسجل 16 درجة، بانخفاض درجتين عن الصباح، مع وجود غيوم كثيفة بسماء المنطقة، وتزايد فرص تساقط أمطار غزيرة خلال المساء على المناطق الساحلية والصحراوية بالمحافظة.

استعدادات مكثفة في شمال سيناء

من جهته أكد مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه استعد لموجة الأمطار القادمة بتنظيف بيارات الصرف الصحي والبلاعات الخاصة بتصريف الأمطار، حيث قام عمال النظافة بالمجلس بالعمل على نظافة نقاط تجمع البرك المائية بوسط المدينة، تحسبا لتساقط أمطار، وتم العمل على تجربة جريان المياه داخل غرف تصريف الأمطار بوسط المدينة.